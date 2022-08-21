شويغو: روسيا استخدمت صواريخ تفوق سرعة الصوت في أوكرانيا 3 مرات

قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو في مقابلة يوم الأحد إن صاروخ كينزال "Kinzhal" الذي تفوق سرعته سرعة الصوت بعشرة مرات، استخدمته روسيا ثلاثة مرات في أوكرانيا لضرب أهداف بالغة الأهمية.

وقال شويغو لمراسل من محطة روسيا 1 الحكومية "استخدمناه ثلاث مرات خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا وأظهر ثلاث مرات خصائصه الرائعة".

تزعم روسيا أن سرعة نظام هذه الصواريخ تبلغ ماخ 10 بمدى يصل إلى 2000 كيلومتر ويمكنه المناورة أثناء الطيران لتجنب احتجاز الرادار وأنظمة الدفاع الجوي.

كينزال باللغة الروسية تعني "خنجر"، كشف عنها الرئيس فلاديمير بوتين في عام 2018 إلى جانب مجموعة من الأسلحة التي تهدف إلى وضع روسيا في نفس الاتجاه مع منافستها الجيوسياسية، الولايات المتحدة.