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المملكة المتحدة

البرلمان الإسكتلندي ينتخب حمزة يوسف رئيساً للوزراء

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بقلم:  يورونيوز
اسكتلندا
اسكتلندا   -  Copyright  يورونيوز

انتخب البرلمان الإسكتلندي الثلاثاء حمزة يوسف، الزعيم الجديد "للحزب الوطني الإسكتلندي"، رئيساً لحكومة المقاطعة البريطانية التي يطمح لقيادتها نحو الاستقلال عن لندن.

ويوسف الذي فاز في اقتراع حزبي الإثنين بزعامة الحزب الوطني الإسكتلندي سيتولّى منصبه الجديد رسمياً الأربعاء، ليصبح بذلك أول رئيس وزراء إسكتلندي من أصول مهاجرة ومسلمة. ويخلف يوسف بذلك نيكولا ستورجن التي أعلنت استقالتها بصورة مفاجئة الشهر الماضي بعد ثمانية أعوام في الحكم.

المصادر الإضافية • أ ف ب