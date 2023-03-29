شاهد: ديناصورات بعمر 170 سنة تتحول إلى إرث ثقافي بلندن

تحولت تمثيل ديناصورات اسمنتية عملاقة في حديقة بلندن إلى إرث ثقافي بعد مرور ما يقرب من 170 عاما على نحتها. وستستفيد من تمويل وطني يشمل مواقع أثرية في البلاد لترميمها.

ورغم أن هذه التماثيل تبدو مغايرة تماما لمظهر الديناصورات التي نعرفها حاليا، لكنها صمدت حتى يومنا كشاهد تاريخي عن رؤيتنا الأولى لما بدت عليه زواحف ما قبل التاريخ، والتي ما انفكت تذهل العالم منذ مطلع القرن التاسع عشر حتى اليوم.

نحتها فنانون في العام 1954، بعد نحو أربع عقود فقط على إكتشاف أول عظام ديناصور على الإطلاق، ونصبوها لتبدو في بيئتها الطبيعية في حديقة كريستال بالاس في العاصمة البريطانية، معتمدين على ما توفر من المستحاثات آنذاك وعلوم الأحياء المعاصرة، بالإضافة إلى الكثير من المخيلة.

يقول توم باردويل، خبير صيانة في محمية سالي ستراشي التاريخية "صنعت هذه الديناصورات في خمسينيات القرن التاسع عشر، ويبلغ عمرها الآن 170 عاما. وقد تم صبها باستخدام أسمنت روماني وأسمنت بورتلاند آنذاك، لكنها باتت تعاني من التلف ونعمل اليوم من أجل الوصول إلى أفضل طريقة لإصلاحها والحفاظ عليها للمستقبل"

ستستفيد حديقة الديناصورات من مبلغ 5 مليون جنيه استرليني جزء من تمويل الصندوق الوطني للتراث في المملكة المتحدة، مخصص لمشاريع حماية وترميم مواقع تاريخية حول البلاد يبلغ مجموعها 25 مليون جنيه استرليني.. (يعادل نحو 29.5 مليون دولار أمريكي).