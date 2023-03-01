وفاة جوست فونتين هداف فرنسا التاريخي في مونديال 1958 عن 89 عامًا

تُوفي الفرنسي جوست فونتين صاحب الرقم القياسي بعدد الأهداف في نسخة واحدة من كأس العالم (13 هدفًا) عام 1958، عن عمر 89 عامًا، كما علمت وكالة "فرانس برس" من عائلته.

وكان فونتين (21 مباراة دولية) أحد نجوم منتخب فرنسا في مونديال السويد عام 1958، عندما قاد منتخب بلاده إلى الدور نصف النهائي للمرة الأولى في تاريخه قبل أن يخسر أمام البرازيل بقيادة بيليه.

وبالاضافة إلى إنجازه في المونديال، يملك فونتين سجلا رائعًا على صعيد الأندية حيث توج بطلا للدوري الفرنسي 4 مرات، بينها مرة مع نيس (1956) و3 مرات مع رينس (1958، 1960، 1962)، بالإضافة إلى إحرازه كأس فرنسا مرتين (مع نيس 1954 ومع رينس 1958)، كما خاض نهائي كأس الاندية الأوروبية البطلة (دوري الابطال حاليًا) مع رينس عام 1959 وخسر أمام ريال مدريد الإسباني.

انتهت مسيرته الكروية بشكل مفاجئ بعمر الثامنة والعشرين بسبب كسر مضاعف في ساقه.

دخل فونتين المولود في مدينة مراكش المغربية، معترك التدريب واستلم منتخب فرنسا عام 1967 لكنه لم يمكث طويلا على رأس الجهاز الفني بعد خسارته أول مباراتين وديتين.

أشرف على تدريب باريس سان جرمان في الفترة من 1973 الى 1976 وصعد بالفريق إلى مصاف الدرجة الأولى عام 1974.

ونعت الصفحة الرسمية لنادي باريس سان جيرمان على تويتر وفاة هداف فرنسا التاريخي، وقالت في تغريدة "أرقد بسلام.. للأسف، رحل اليوم أسطورة لكرة القدم الفرنسية.. إنه يوم حزين بالنسبة لعشاق باريس سان جيرمان، النادي الذي أوصله إلى الدرجة الأولى قبل 50 عامًا".

أنهى مسيرته التدريبية مع منتخب المغرب حيث قاده إلى المركز الثالث في كأس الأمم الافريقية عام 1980.