إيداع سبعة موقوفين في بلجيكا الحبس الاحتياطي بتهم إرهاب

أعلن القضاء الفدرالي البلجيكي أنّ سبعة أشخاص، هم خمسة بلجيكيين وتركي وبلغاري، أودعوا هذا الأربعاء الحبس الاحتياطي بعد أن وجّهت إليهم تهم تتعلّق بالإعداد "لاعتداءات إرهابية محتملة".

وقالت النيابة العامة الفدرالية في بيان إنّها وجّهت إلى الموقوفين السبعة تهم "المشاركة في أنشطة مجموعة إرهابية"، في حين وجّهت إلى خمسة منهم فقط تهمة ثانية هي "الإعداد لتنفيذ جريمة إرهابية".

وكانت الشرطة أوقفتهم مساء الإثنين في بروكسل وأنتويرب خلال عملية أمنية ضد التيار الجهادي في البلاد.

وقبل سبع سنوات تعرّضت بلجيكا لهجمات تبنّاها ما يسمى بـ"تنظيم الدولة الإسلامية". ويحاكم عشرة رجال في إطار هذه الهجمات أمام محكمة الجنايات راهنا.

وأدّت تلك الاعتداءات إلى مقتل 32 شخصا وإصابة أكثر من 340 في 22 آذار/مارس 2016.