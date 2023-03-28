توقيف ثمانية أشخاص في بلجيكا بشبهة الإعداد "لاعتداءات إرهابية"

أعلنت النيابة العامة الفدرالية في بلجيكا الثلاثاء توقيف ثمانية أشخاص مساء الاثنين في إطار تحقيقين حول شبهات بالاعداد "لاعتداء إرهابي".

وأفاد مصدر قضائي وكالة فرانس برس أن الموقوفين هم "شباب سلكوا طريق التطرف" وانخرطوا في الحركة الجهادية.

لم تحدد الأهداف المحتملة حتى الآن. ويتمحور التحقيق على مخطط اعتداء في كلا الملفين اللذين ثمة روابط بينهما وفق النيابة العامة.

حصلت خمس مداهمات في مولينبيك في منطقة بروكسل وأوبن في شرق البلاد وفي مناطق ناطقة بالهولندية في الشمال هي ميرسكيم وبورغهاوت ودورن في أنتويرب (أنفير) في إطار الملف الأول الذي يجري التحقيق في هذه المدينة الأخيرة.

وأدت إلى توقيف خمسة أشخاص ويشتبه في أن اثنين من الموقوفين "استعدا لتنفيذ اعتداء إرهابي في بلجيكا".

وفي إطار الملف الثاني الذي يجرى التحقيق بشأنه في بروكسل أوقف ثلاثة أشخاص في مولنبيك وشيربيك (بروكسل) وفي زافنتيم قرب العاصمة. ويشتبه في أن الموقوفين أعدوا لتنفيذ اعتداء على الأراضي البلجيكية.

وشددت النيابة العامة الفدرالية "على وجود روابط بين الملفين إلا ان من شأن تحقيق أعمق كشف مدى تداخل القضيتين".

وتعرضت بلجيكا لهجمات أعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عنها قبل سبع سنوات. ويحاكم عشرة رجال في إطارها أمام محكمة الجنايات راهنا.

وادت هذه الاعتداءات إلى مقتل 32 شخصا وإصابة أكثر من 340 في 22 آذار/مارس 2016.