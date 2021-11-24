شاهد: تفجير محطة ضخمة لتوليد الطاقة بالفحم الحجري في أستراليا

دمّرت السلطات المحلية بولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية برجي دخان ومرجلاً ضخماً في محطة طاقة ضخمة تعمل بالفحم الحجري، اليوم الأربعاء، وذلك في إطار مكافحة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المسببة للاحتباس الحراري.

وبيّنت مقاطع مصوّرة عملية تفجيرمدوية للبرجين الذين يبلغ ارتفاع الواحد منهما 175 متراً ولبناء المرجل المجاور لهما، وسط سحابة من الغبار غطّت جزءاً كبيراً من المحطة الواقعة في بلدة ليثجو التي تبعد نحن 140 كيلومتراً غرب مدينة سدني.

وذكرت وسائل إعلام محلية أنه سيتم تحويل الموقع إلى مركز للطاقة المتجددة.

في سياق متصل قال مصدران لرويترز يوم الأربعاء إن محافظ البنك المركزي التركي شهاب قوجي أوغلو يجتمع مع مسؤولين من دولة الإمارات العربية المتحدة في الرئاسة التركية لإجراء محادثات أولية بشأن اتفاق مبادلة محتمل.

ويزور ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الحاكم الفعلي لدولة الإمارات، أنقرة لإجراء محادثات مع الرئيس رجب طيب أردوغان في أول زيارة من نوعها منذ سنوات فيما يسعى البلدان لإصلاح العلاقات.

وامتنع البنك المركزي التركي عن التعليق على الاجتماع.