كثرة انتشار محطات توليد الكهرباء التي تعمل بالفحم في منطقة البلقان تتسبب في وفاة 19 ألف شخص

تسبب تلوث الهواء في وفاة 19000 خلال السنوات الثلاث الماضية في البلقان وما جاورها ، ويعود السبب إلى كثرة انتشار محطات توليد الكهرباء التي تعمل بالفحم والتي تزود المنطقة بالكهرباء.

وفقًا لآخر الأبحاث ، يتحسن الوضع في الاتحاد الأوروبي مع إغلاق المناجم وتنفيذ قوانين جديدة. ولكن بالنسبة للدول المجاورة لمنطقة البلقان، فإن الجو أكثر تلوثًا. يقول بيبا جالوب من شبكة بانكواتش أن "18 محطة في غرب البلقان تنبعث منها الآن ثاني أكسيد الكبريت مقارنة بأكثر من 221 محطة في الاتحاد". هذا الغاز سام للصحة خاصة للأشخاص الذين يعانون من أمراض الرئة.

وبحسب التقرير، فإن نصف الوفيات الناجمة عن ثاني أكسيد الكبريت في السنوات الثلاث الماضية كانت في الاتحاد الأوروبي. تتأثر إيطاليا بشكل خاص مثل المجر ورومانيا.

يعيش دينيس زيسكو بالقرب من محطة طاقة تعمل بالفحم في البوسنة. بالنسبة لهذا المتخصص في المناخ والطاقة كما يصر رئيس مركز البيئة والطاقة. ، هذه المعلومات ليست جديدة ، لكن السلطات المحلية تفضل إبقاء هذا الواقع على ماعليه. "هذا ليس شيئًا جديدًا ، فنحن نعلم أن تلوث الهواء يتجاوز الحدود"

يأمل دينيس زيسكو أن تكون دول غرب البلقان قد شرعت في الخروج من الفحم أو أن يجبرها الاتحاد الأوروبي على السير في هذا الطريق. لكن منظمة Bankwatch غير الحكومية تعتقد أن هذه ليست أولوية لـ 27. "يشتري الاتحاد الأوروبي هذه الكهرباء من غرب البلقان. بطريقة ما يستفيد الاتحاد من هذه الكهرباء بأسعار منخفضة ، والتي لا تكلف الكثير. ليس كثيرًا والتي لا تستجيب لتشريعاتها "

تلوث الهواء لا يزال 40.000 حالة وفاة / سنة في فرنسا، وتم تجنب 2300 حالة وفاة بفضل الاحتواء الأول

من جانبها، تدعو المفوضية الأوروبية في الوقت الحالي دول غرب البلقان إلى وضع برنامج للتخلص التدريجي من الفحم للحد من هذه الانبعاثات الملوثة.