سجن 3 أشخاص في البحرين بتهمة "التعدي على أسس العقيدة الإسلامية"

أصدرت محكمة بحرينية الخميس حكماً قضى بسجن ثلاثة أشخاص لمدة عام بعدما دينوا "بالتعدي على أسس العقيدة الإسلامية وأصولها وإهانة الأنبياء"، حسبما أفادت النيابة العامة في المملكة الخليجية.

والثلاثة أعضاء في "جمعية التجديد الثقافية" التي تدعو لنقاش حر بشأن الديانات.

وقام هؤلاء بنشر مدونات وإذاعة سلسلة من الحلقات عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول سير الرسل والأنبياء تضمنت "تكذيباً لما ورد بالقرآن الكريم في شأنهم وتهكماً بما خصهم الله تعالى من آياته الكونية والبشرية، ونالوا فيها من أسس العقيدة الإسلامية"، وفقا للنيابة.

وكانت النيابة العامة قد طلبت معاقبتهم بالحبس لمدة عامين، لكن المحكمة الجنائية الرابعة قررت سجنهم لمدة سنة.

وطالبت منظمات حقوقية دولية بالإفراج عنهم، فيما قالت الجمعية إنها تمارس حقها في النقاش والتعبير.