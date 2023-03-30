شاهد: مواجهات بين فلسطينيين والجيش الإسرائيلي خلال مسيرة بمناسبة يوم الأرض

أحيا فلسطينيون الخميس الذكرى السابعة والأربعين لـ"يوم الأرض" في مدينة سخنين في الجليل الأسفل، عبر مسيرة جابت شوارع المدينة وصولًا إلى النصب التذكاري لـ"شهداء يوم الأرض".

ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية ووضع الشبان والشابات الكوفية الفلسطينية.

وتقدم المسيرة خيالة يحملون الأعلام الفلسطينية كما تزين النصب التذكاري بها وصدحت في محيطه الأغاني الوطنية الفلسطينية.

وشارك في المسيرة العضو العربي في الكنيست أحمد الطيبي الذي صرح لوكالة فرانس برس قائلًا: "تأتي هذه التظاهرة في ظل حكومة فاشية وتصاعد العنصرية التي أصبحت تيارًا رسميًا في إسرائيل".

وأضاف: "كانت الفاشية في السابق شاكيد وغيرها، لكن في ظل الهجمة على حوارة وعلى المسجد الأقصى والنقب، ومنع وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير رفع الأعلام الفلسطينية علينا أن نكون هنا أكثر من أي وقت مضى".

قصة "يوم الأرض"

ويحيي هذه الذكرى السنوية عادة الآلاف عبر المشاركة في تظاهرات حاملين الأعلام الفلسطينية.

وتجوب هذه المسيرات بلدات شهدت مواجهات يوم الأرض الذي يحيي ذكرى كفاح أهالي دير حنا وعرابة وسخنين في الجليل الأسفل ضدّ أمر بمصادرة آلاف الدونمات من أراضيهم في سهل البطوف، وهو من أخصب الاراضي الزراعية.

ويومها، في 30 آذار/ مارس 1976، إثر صدور أمر المصادرة، قامت هبّة شعبية قُتل فيها ستة فلسطينيين وأدّت الى تراجع إسرائيل عن مصادرة الأراضي.