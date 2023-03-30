دعمًا لمواقف بايدن ضد نتنياهو.. محتجون يتجمعون أمام السفارة الأمريكية في تل أبيب

تجمع محتجون اليوم الخميس، أمام السفارة الأمريكية في تل أبيب، دعمًا للرئيس الأمريكي جو بايدن، بعد انتقاده غير المباشر لخطط رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بتعديل النظام القضائي في البلاد.

وتجاهل نتنياهو الأربعاء الانتقادات الموجهة من بايدن، وقال: "ملف التعديلات القضائية يخص إسرائيل ولن نتأثر بالضغط الخارجي".

مشاهد من الاحتجاجات أمام السفارة الأمريكية في تل أبيب Maya Alleruzzo/Copyright 2023 The AP

ولوّح المتظاهرون خارج السفارة الأمريكية بالأعلام ورفعوا لافتات لدعم موقف بايدن.

وفي حديث لوكالة "أسوشييتد برس"، قال المحتج جالايا ليندنشتراوس: "نشكر بايدن على كلماته الشجاعة وندعم موقفه بضرورة العودة إلى الديمقراطية".

وشهدت العلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة نفورًا نادرًا في الآونة الأخيرة، وهو انعكاس لعلاقة الفتور التي تجمع بايدن ونتنياهو.

ولدى سؤاله عن التعديل القضائي يوم الثلاثاء، قال بايدن للصحافيين: "آمل أن يبتعد عنه. لا يمكن لهذه الحكومة الاستمرار في هذا الطريق".

وجاء الخلاف بعد أشهر من الاضطرابات في إسرائيل بسبب تعديل مقترح من نتنياهو للنظام القضائي في البلاد.