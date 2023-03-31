استنكار أوكراني.. لافروف يترأس اجتماعًا لمجلس الأمن الدولي الشهر المقبل

يترأس وزير الخارجيّة الروسي سيرغي لافروف اجتماعًا لمجلس الأمن الدولي في نيويورك في نيسان/ أبريل خلال تولّي روسيا الرئاسة الدوريّة لهذه الهيئة التنفيذيّة للأمم المتحدة.

وقالت الناطقة باسم الخارجيّة الروسيّة ماريا زاخاروفا لصحافيّين، إنّ "حدثًا رئيسيًا آخر للرئاسة الروسيّة سيكون مناقشة علنيّة على مستوى عالٍ لمجلس الأمن حول تعدّدية فعّالة عبر الدفاع عن مبادئ ميثاق الأمم المتحدة"، موضحة أنّ "هذا الاجتماع سيكون برئاسة وزير الخارجيّة الروسي سيرغي لافروف".

كذلك، يرأس لافروف جلسة مناقشات حول الشرق الأوسط في 25 نيسان/ أبريل.

وكانت أوكرانيا وصفت في وقت سابق الخميس الرئاسة الروسيّة لمجلس الأمن الشهر المقبل بأنها "مزحة سيّئة".

وكتب وزير الخارجيّة الأوكراني دميترو كوليبا في تغريدة، أنّ "روسيا اغتصبت مقعدها وتشنّ حربا استعماريّة ورئيسها مجرم حرب مطلوب من المحكمة الجنائية الدولية بتهمة خطف أطفال".

وانتقدت الولايات المتحدة خطوة روسيا والمقعد الذي تشغله في مجلس الأمن.

وقالت المتحدّثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيار، إنّ "دولة تنتهك ميثاق الأمم المتحدة بصفاقة وتغزو جارتها لا مكان لها في مجلس الأمن".

وأضافت: "للأسف روسيا عضو دائم في مجلس الأمن ولا يوجد مسار قانوني دولي عملي لتغيير هذا الواقع"، واصفةً منصب رئاسة مجلس الأمن بأنّه "فخريّ إلى حدّ بعيد".

وتتولّى روسيا الرئاسة الدوريّة لمجلس الأمن الدولي اعتبارًا من السبت، لمدّة شهر، خلفًا لموزمبيق.

وتقول روسيا إنّها تواجه في الأمم المتحدة "الغرب الجماعيّ" الذي أقصاها من الأسرة الدوليّة منذ شنّ هجومها العسكري على أوكرانيا في شباط/فبراير 2022.

وتعود آخر زيارة للافروف إلى الأمم المتحدة في نيويورك إلى أيلول/سبتمبر خلال حضوره الجمعيّة العامّة.