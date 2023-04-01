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العراق

شاهد: احتفالات بالسنة البابلية-الآشورية الجديدة الـ6773 في دهوك العراقية

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بقلم:  يورونيوز
احتفالات رأس السنة الآشورية "أكيتو" في مدينة دهوك شمال العراق، 1 نيسان 2023.
احتفالات رأس السنة الآشورية "أكيتو" في مدينة دهوك شمال العراق، 1 نيسان 2023.   -  Copyright  SAFIN HAMED/AFP

إحتفالاً برأس السنة البابلية الاشورية التي تصادف الأول من نيسان/ أبريل والمعروفة باسم أعياد "أكيتو"، خرج عدد كبير من الآشوريين اليوم في مسيرة استعراضية وسط مدينة دهوك شمال العراق، وهم يحملون الأعلام والرايات البنفسجية واللافتات، ويرتدون ملابس تقليدية.

 وتمر هذه المسيرة وسط مدينة دهوك، إحتفالاً بقدوم السنة البابلية التي بلغت هذا العام رقم 6773، بحسب التقويم الآشوري.

SAFIN HAMED/AFP
محتفلون يرتدون ملابس تقليدية يرفعون الأعلام الآشورية خلال احتفالات رأس السنة الآشورية "أكيتو" في مدينة دهوك، 1 نيسان 2023.SAFIN HAMED/AFP

وتقول المشاركة الآشورية العراقية،  ليديا أمير: "نحن هنا اليوم بمناسبة رأس السنة الآشورية. في الأول من نيسان/ أبريل كل الآشوريين يجتمعون هنا، نحتفل، نبقى حتى الظهر ثم نعود إلى المنزل. هذا هو عام الـ6773 ونأمل أن نكون معاً كل عام وأن نجتمع في المكان نفسه".

SAFIN HAMED/AFP
خلال احتفالات رأس السنة الآشورية الجديدة في مدينة دهوك شمال العراق، 1 نيسان 2023.SAFIN HAMED/AFP

ويقول جورج بولس، 63 عاماً: "نحتفل باليوم الأول من أكيتو، وتستمر الاحتفالات لمدة 12 يوماً".

ويضيف قائلاً: "يأتي الآشوريون من الولايات المتحدة وأستراليا والدول الغربية الأخرى ومن جميع المحافظات العراقية إلى هذا المكان، نظرًا لتاريخ هذه المدينة".

المصادر الإضافية • ا ف ب