شاهد: احتفالات بالسنة البابلية-الآشورية الجديدة الـ6773 في دهوك العراقية

إحتفالاً برأس السنة البابلية الاشورية التي تصادف الأول من نيسان/ أبريل والمعروفة باسم أعياد "أكيتو"، خرج عدد كبير من الآشوريين اليوم في مسيرة استعراضية وسط مدينة دهوك شمال العراق، وهم يحملون الأعلام والرايات البنفسجية واللافتات، ويرتدون ملابس تقليدية.

وتمر هذه المسيرة وسط مدينة دهوك، إحتفالاً بقدوم السنة البابلية التي بلغت هذا العام رقم 6773، بحسب التقويم الآشوري.

محتفلون يرتدون ملابس تقليدية يرفعون الأعلام الآشورية خلال احتفالات رأس السنة الآشورية "أكيتو" في مدينة دهوك، 1 نيسان 2023. SAFIN HAMED/AFP

وتقول المشاركة الآشورية العراقية، ليديا أمير: "نحن هنا اليوم بمناسبة رأس السنة الآشورية. في الأول من نيسان/ أبريل كل الآشوريين يجتمعون هنا، نحتفل، نبقى حتى الظهر ثم نعود إلى المنزل. هذا هو عام الـ6773 ونأمل أن نكون معاً كل عام وأن نجتمع في المكان نفسه".

خلال احتفالات رأس السنة الآشورية الجديدة في مدينة دهوك شمال العراق، 1 نيسان 2023. SAFIN HAMED/AFP

ويقول جورج بولس، 63 عاماً: "نحتفل باليوم الأول من أكيتو، وتستمر الاحتفالات لمدة 12 يوماً".

ويضيف قائلاً: "يأتي الآشوريون من الولايات المتحدة وأستراليا والدول الغربية الأخرى ومن جميع المحافظات العراقية إلى هذا المكان، نظرًا لتاريخ هذه المدينة".