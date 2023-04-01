الأولى منذ أكثر من 10 سنوات.. وزير الخارجية السوري يزور القاهرة

في زيارة رسمية هي الأولى منذ ما يزيد عن عشر سنوات، وصل وزير الخارجية السوري فيصل المقداد إلى القاهرة، حيت التقى بنظيره المصري سامح شكري خلال اجتماع.

وبحسب وكالة الأنباء السورية "سانا"، فإن المقداد سيناقش مع نظيره المصري العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى آخر التطورات الإقليمية.

وتأتي زيارة وزير الخارجية السوري مع شروع القاهرة ودمشق في إعادة العلاقات الدبلوماسية بينهما، بعد نحو عقد من العزلة الدولية عاشتها سوريا.

وفرضت العزلة على سوريا بسبب قمع نظام الرئيس السوري بشار الأسد الدامي للاحتجاجات السلمية المطالبة حينها بالإصلاح، في خضم بداية الانتفاضات العربية لسنة 2011.