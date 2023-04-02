مقتل مدوّن مختص بالشؤون العسكرية في انفجار هز مقهى بمدينة سان بطرسبرغ الروسية

قتل مدون عسكري روسي معروف الأحد بانفجار داخل مقهى في مدينة سان بطرسبورغ بشمال غرب روسيا، وفق ما أكدت وزارة الداخلية الروسية.

وقالت الوزارة في بيان: "إثر الحادث، قضى شخص وهو المدون العسكري فلادلين تاتارسكي، كما أصيب 16 شخصًا".

ولم تتبن حتى الآن أي جهة مسؤولية الانفجار كما لم تقدم السلطات أي تفاصيل عما قالت إن سببه هو قنبلة كانت بحوزة أحد رواد المقهى.

وقالت وسائل إعلام روسية إن المدوّن كان يوجد رفقة بعض الأشخاص، وإن سيدة اقتربت منه وقدمت له تمثالًا صغيرًا ما لبث أن انفجر.

وقد لحقت بعض الأضرار بواجهة المقهى جراء الحادثة.

وكانت روسيا مسرحًا لعدة انفجارات وحرائق منذ اندلاع الحرب الأوكرانية في شباط/ فبراير من العام الماضي، لكن دون التوصل بالدليل القاطع إلى وجود علاقة بين تلك الحوادث وبين الحرب المستعرة على أراضي الجارة الغربية.

من جهتها، أكّدت لجنة التحقيق المكلفة التحقيقات الرئيسية في روسيا مساء الأحد أنّ الانفجار الذي وقع داخل مقهى في مدينة سان بطرسبورغ وأسفر عن مقتل مدوّن عسكري معروف، نتج من "عبوة ناسفة"، لافتة إلى فتح "تحقيق جنائي".

وقال المحققون في بيان: "اليوم، انفجرت عبوة ناسفة مجهولة داخل مقهى في وسط سان بطرسبورغ. بحسب معطيات أولية على الأثر، قضى مدون عسكري معروف باسم فلادلين تاتارسكي فيما أصيب أيضاً 19 شخصاً بجروح متفاوتة".