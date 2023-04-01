زيلينسكي يتوعّد روسيا من بوتشا.. صندوق النقد يوافق على قرض لأوكرانيا

وعد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الجمعة بإلحاق الهزيمة بـ"الشر الروسي" في الذكرى الأولى لانسحاب القوات الروسية من بوتشا، مشددًا على أن بلاده "لن تتسامح" مع مرتكبي مجازر وقعت في هذه المدينة وصارت رمزًا "لفظاعات" منسوبة للجيش الروسي.

وفي 31 آذار/ مارس 2022 انسحب الجيش الروسي من هذه المدينة وكل المنطقة الشمالية لكييف، بعد شهر على بدء الغزو بأمر من الرئيس فلاديمير بوتين. بعد يومين على الانسحاب، تكشفت معالم المذبحة.

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