استبعاد لاعب جزائري من صفوف فريق نانت بسبب إصراره على الصيام

بقلم: يورونيوز

استبعد المدير الفني لنادي نانت الفرنسي اللاعب الدولي الجزائري جوان حجام من قائمة الفريق التي واجهت نادي ريمس أمس الأحد بسبب إصرار اللاعب على الصيام يوم المباراة.

وقال المدرب أنطوان كومبواريه عقب اللقاء الذي هُزم خلاله نانت على ملعبه بثلاثة أهداف مقابل صفر: "جوان؟ لا يوجد جدال. من يصومون، أنا أساندهم... (لكن) في يوم المباراة، لا يجب أن تصوم".

وأضاف: "هذا ليس عقاباً. أنا أضع القواعد. هذا اختياره وأنا احترمه".

وخاض حجام تسع مباريات بقميص نانت منذ انضمامه إلى صفوف الفريق قادماً من نادي إف في باريس في موسم الانتقالات الشتوي الماضي في يناير – كانون الثاني.

وقالت تقارير صحفية فرنسية إن حجام، البالغ من العمر 20 عاماً، قد وافق على عدم الصيام فقط خلال أيام مباريات نانت خارج أرضه.

وكان اللاعب الفرنسي المولد قد اختار تمثيل المنتخب الجزائري الشهر الماضي وشارك في فوزه على النيجر بتصفيات كأس الأمم الإفريقية خلال نفس الشهر.

ويقبع نادي نانت في المركز ال14 بجدول دوري الدرجة الأولى الفرنسي برصيد 30 نقطة.