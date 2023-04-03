بعد انفصالها عن بيكيه.. شاكيرا تودع برشلونة بكلمات مؤثرة وتنتقل للعيش في ميامي

بقلم: يورونيوز

بكلمات تملؤها الغصة، نشرت النجمة العالمية شاكيرا رسالة مؤثرة عبر تطبيق "إنستغرام" أعلنت من خلالها مغادرة برشلونة، في قرار جاء بعد انفصالها عننجم الكرة الإسباني جيرارد بيكيه.

وفي بيان أرفقته بصورة بانورامية للعاصمة الكتالونية التقطتها من نافذة الطائرة، كتبت شاكيرا: "بقيت في برشلونة لأمنح أطفالي الاستقرار، وهو نفس ما نبحث عنه في مكان آخر في العالم بجوار العائلة والبحر والأصدقاء".

وأردفت "نبدأ اليوم فصلاً جديداً في رحلة البحث عن السعادة. أشكر جميع من ركبوا معي أمواج برشلونة، المدينة التي تعلّمت فيها أن الصداقة بلا شكّ تدوم أكثر من الحبّ. شكراً لكلّ من شجّعني وجفّف دموعي وألهمني وجعلني أنمو".

وتابعت المغنية الشهيرة: " شكرا لجمهوري الإسباني الذي طالما غمرني بحبه وولائه.. أقول ما كان والدي يقول دائما: سنلتقي في المنحنيات، إشارة ربما إلى أن مغادرتها للمدينة هي بلا عودة".

وأعلن بيكيه (36 عاماً) وشاكيرا في حزيران/يونيو الفائت انفصالهما بعدما عاشا معاً نحو 11 عاماً، بعد أن اكتشفت خيانته لها.

وكانت قصة الحب بين المغنية البالغة من العمر 45 عاما وبيكيه، قد بدأت سنة 2011، وأثمرت ولادة طفلين هما ميلان، 9 سنوات وساشا، 7 سنوات.

وانتقلت شاكيرا للعيش في الولايات المتحدة الأمريكية، في منزلها في ميامي الذي تملكه هناك منذ فترة طويلة، حيث أن أغلب أفراد عائلتها يعيشون هناك.

وهاجمت شاكيرا بيكيه وحبيبته الجديدة الإسبانية كلارا شيا (23 سنة) في أغنيته الأخيرة التي طغت عليها الموسيقى الإلكترونية مع إيقاعات لاتينية، ومن كلماتها: "ترتاد النادي الرياضي كثيراً، اعتنِ بعقلك أيضاً. استبدلتَ "فيراري" بسيارة "توينغو" وساعة "روليكس" بـ "كاسيو". لن أعود إليك حتى لو بكيت وتوسلت إلي".

وفي تشرين الثاني/نوفمبر، أعلنا توصلهما إلى اتفاق على حضانة طفليهما. ولا تزال المغنية التي لم ترتبط بعقد زواج مع بيكيه ولم تتشارك معه أي أصول، تواجه قضية تهرب ضريبي في إسبانيا لم يُحدد بعد أي تاريخ للمحاكمة المرتبطة بها.