فيديو: حرائق غابات تأججها الرياح بعد فترة جفاف في كوريا الجنوبية

تعمل فرق الإطفاء الاثنين على احتواء حرائق غابات في مناطق عدة في كوريا الجنوبية بعد فترة جفاف لا سيما في جبل يرتاده محبو النزهات في وسط سيول.

اندلع الحريق صباح الأحد على جبل إنوانغ وهو واحة خضراء يرتادها سكان العاصمة الكورية الجنوبية، ومن ثم امتد بسبب هبوب رياح قوية على ما قالت سلطات المدينة في بيان.

وقد تم إخلاء نحو 120 منزلا ولم يسجل سقوط أي قتيل أو جريح على الفور.

وتم احتواء الحريق الرئيسي مساء الأحد إلا أن مروحيات فرق الإطفاء لا تزال تحلق فوق المنطقة لاطفاء الحريق صباح الاثنين على ما أوضح البيان.

وستفتح السلطات تحقيقا لتحديد أسباب الحريق ما أن تنتهي من إطفائه على ما ذكرت وكالة "يوناب" للأنباء.

ويحاول عناصر الإطفاء الاثنين أيضا احتواء حرائق غابات في إقليم شونغشيونغ في جنوب البلاد لكنهم يواجهون رياحا عاتية تحمل سحب الدخان.

وألحقت النيران أضرارا بأكثر من 60 منزلا وتم إجلاء ما لا يقل من 236 شخصا في منطقة هونغسيونغ في إقليم شونغشيونغ في جنوب البلاد على ما أعلنت هيئة الغابات الكورية.