شاهد: المئات من أنصار ترامب يتجمهرون أمام مقر المحكمة في نيويورك

بقلم: يورونيوز

تجمع أنصار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب خارج محكمة الجنايات في مانهاتن بنيويورك، في وقت مبكر من صباح يوم الثلاثاء 4 أبريل قبل جلسة المحاكمة الأولى.

من المتوقع أن يتقدم ترامب أمام محكمة مانهاتن، رداً على "لائحة الاتهام رقم 71543-23" التاريخية بشأن تهم جنائية، وأن يُحاكم بسبب تورطه المزعوم في دفع أموال صامتة لنجم الأفلام الكبار ستورمي دانيلز خلال حملته الرئاسية لعام 2016.

وتظاهرت أيضاً مجموعة من منتقدي الرئيس السابق هذا الثلاثاء أمام المحكمة. وصُوِّر أحد المتظاهرين المناهضين لترامب وهو يحمل لافتة كتب عليها "احبسوه!".

ويذكر أنه خلال الحملة الرئاسية لعام 2016، هتف الحاضرون في تجمع ترامب مرارًا "احبسها!" في إشارة إلى المرشحة الديمقراطية للرئاسة هيلاري كلينتون، بسبب سوء تعاملها مع رسائل البريد الإلكتروني الحكومية الحساسة.

وحمل متظاهر آخر مناهض لترامب لافتة كتب عليها "سجن ترامب 4". حتى الآن، لا يزال ترامب هو المرشح الأوفر حظاً في الانتخابات التمهيدية الرئاسية للجمهوريين لعام 2024، ولا تمنعه لائحة الاتهام من السعي لمنصب.

ترامب هو أول رئيس أمريكي تتم محاكمته بتهم جنائية.