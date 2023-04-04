حريق هائل يلتهم سوقا شعبيا للملابس في بنغلاديش

بقلم: يورونيوز

اندلع حريق هائل في سوق شعبي للملابس في دكا عاصمة بنغلاديش، اليوم الثلاثاء، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات بشرية حتى الآن.

وقال المتحدث باسم إدارة الإطفاء رقيب الإسلام إن قوات الإطفاء من 47 وحدة تحاول السيطرة على الحريق الذي اندلع في السوق المكتض الذي يضم أكثر من 3000 متجر.

من جانبه، قال متحدث عسكري في بيان إن مروحية تابعة للقوات الجوية انضمت إلى جهود الإطفاء.

ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات حتى الآن في الحريق الذي بدأ عند الساعة السادسة صباحاً. وقد استُدعيت فرق من الجيش للمساعدة بعد انتشار النيران بسرعة في منطقة "بانغا بازار" المزدحمة، التي تعدّ موطن أسواق الملابس الشهيرة في البلاد.

بقي أصحاب المحلاّت تحت هول الصدمة وتحوّلت معظم المتاجر إلى رماد في غضون ساعات معدودة، نظراً إلى قرب المتاجر من بعضها البعض واكتظاظها بآلاف الأطنان من الملابس والأقمشة القابلة للاشتعال.

الدمار الذي خلفته النيران في سوق دكا AP Photo

وشهدت صناعة الملابس الضخمة في البلاد العديد من الحرائق المدمّرة في الماضي، بسبب تراخي الرقابة وعدم وجود ترتيبات سلامة من الحرائق، ما أدى إلى مصرع مئات من الناس في السنوات الأخيرة.