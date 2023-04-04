الصين تحذر من أن الاتفاق حول استخدام الأميركيين لقواعد في الفلبين "يهدد السلام الإقليمي"

بقلم: يورونيوز

حذرت الصين الثلاثاء من أن واشنطن "تهدد السلام والاستقرار الإقليمي" بعد اتفاق جديد يسمح للولايات المتحدة باستخدام اربع قواعد عسكرية إضافية في الفلبين.

وقالت الناطقة باسم الخارجية الصينية ماو نينغ "انطلاقا من المصلحة الفردية، تواصل الولايات المتحدة (..) تعزيز انتشارها العسكري في المنطقة" مؤكدة أن "النتيجة ستكون حتما زيادة التوتر العسكري وتهديد السلام والاستقرار الإقليميين".

وأضافت "يجب أن تفكر الدول في المنطقة بعمق حول ما هو ملائم وما هو مفيد للجميع، من أجل اتخاذ خيارات مفيدة حقا لمصالحها وأيضا للسلام والاستقرار الإقليميين".

وكانت الفلبين أعلنت الإثنين تحديد أربع قواعد عسكرية إضافية يمكن للولايات المتحدة استخدامها، إحداها قريبة من بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه وأخرى غير بعيدة من تايوان.

وواشنطن ومانيلا حليفتان منذ عقود وتربط بينهما معاهدة دفاعية أبرمت عام 2014 وتُعرف باسم اتفاق التعاون الدفاعي المعزز. وتسمح هذه المعاهدة للقوات الأميركية باستعمال خمس قواعد فيليبينية وتخزين معدات ومواد عسكرية فيها.

ورُفع عدد هذه القواعد إلى تسع في شباط/فبراير لكن من دون تحديد موقع الأربع الإضافية.