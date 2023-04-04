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إسرائيل

إصابة جنديين في هجوم طعنا قرب قاعدة عسكرية وسط إسرائيل

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صورة أرشيفية لجنود إسرائيليين
صورة أرشيفية لجنود إسرائيليين   -  Copyright  Majdi Mohammed/ AP
بقلم:  يورونيوز  مع أ ف ب

أصيب جنديان إسرائيليان بجروح في هجوم طعنا الثلاثاء وسط إسرائيل على ما أكد مسعفون والشرطة التي اعتقلت مشتبها به.

وقالت الشرطة إنها "اعتقلت مشتبها بطعنه جنديين" قرب قاعدة تسريفين العسكرية (وسط).

وأكدت جمعية إسعاف نجمة داوود الحمراء إصابة شابين في العشرينات، أحدهما جروحه خطيرة فيما وصفت إصابة الثاني بالطفيفة وقد نقلا إلى أحد المستشفيات الإسرائيلية.

ويأتي الهجوم غداة مقتل فلسطينيين اثنين في عملية عسكرية إسرائيلية لاعتقال مطلوبين في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

والجمعة، قتل عربي إسرائيلي قرب الحرم الشريف في البلدة القديمة بالقدس الشرقية المحتلة في الجمعة الثانية من شهر رمضان.

وتصاعد العنف منذ مطلع العام الجاري في الضفة الغربية التي شهدت مقتل أكثر من مئة شخص.

وقتل 91 فلسطينياً بينهم عناصر في فصائل مسلّحة ومدنيون منهم عدد من القاصرين، بالإضافة إلى الشاب العربي الإسرائيلي الذي قتل في القدس الشرقية المحتلة.

وفي الجانب الإسرائيلي قضى 14 إسرائيلياً هم 12 مدنياً - بينهم ثلاثة قاصرين - وشرطي، بالإضافة إلى سيدة أوكرانية، بحسب حصيلة وضعتها فرانس برس استناداً إلى مصادر رسمية إسرائيلية وفلسطينية.

السبت، أصيب ثلاثة إسرائيليين في جنوب الضفة الغربية في هجوم صدماً بسيارة وأردى جنود إسرائيليون المشتبه بتنفيذه.

في العام 2003 وخلال الانتفاضة الفلسطينية الثانية، قتل تسعة جنود في هجوم انتحاري بالقرب من القاعدة العسكرية ذاتها.

من جهتها، رحبت حركة حماس الإسلامية بـ "العملية البطولية" مشيرة إلى أنها تأتي في إطار "الرد المتواصل على جرائم الاحتلال".

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