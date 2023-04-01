شرطة نيويورك في حالة "تأهب" قبل مثول ترامب أمام المحكمة

لم تفقد نيويورك أيًا من نبضها الأسطوري: فقد تم وضع شرطتها في "حالة تأهب" قبل مثول الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أمام المحكمة الثلاثاء لإبلاغه بتوجيه التهمة الجنائية إليه، في قضية دفع أموال لنجمة أفلام إباحية لشراء صمتها.

وأمرت شرطة مدينة نيويورك التي تضم 36 ألف شرطي و19 ألف مدني الجمعة، كل عناصرها وضباطها بالانتشار بلباسهم الرسمي على الطرق العامة ولمدة أسبوع، بحسب مصادر في الشرطة تحدثت لتلفزيون "ان بي سي".

ردا على اسئلة وكالة فرانس برس، قال ناطق باسم شرطة نيويورك عبر البريد الالكتروني: "إن العناصر وضعوا في حالة تأهب وإن الجهاز يبقى مستعدا للاستجابة، إذا لزم الأمر، وسيضمن للجميع إمكانية ممارسة حقهم بطريقة سلمية"، وأضاف الناطق باسم شرطة هذه المدينة التي لها تاريخ من أعمال العنف قوله: "لكن ليس هناك في الوقت الراهن تهديدات ذات مصداقية".

"اسجنوه"

في مانهاتن، لم يتجاوز عدد المتظاهرين الموالين أو المناهضين لترامب العشرات. تركز عدد من معارضيه أمام برج ترامب على الجادة الخامسة في نيويورك ورفعوا لافتة كتب عليها "اعتقلوا ترامب".

وذلك فيما كان شخص آخر يسير في محيط البرج حاملا لافتتين كتب عليهما "اسجنوه .. وارموا المفتاح"، وذكر شخص ثالث أيضا أن "لا أحد فوق القانون".

ريتشارد فيشر يحتج ضد الرئيس السابق دونالد ترامب خارج برج ترامب. 2023/03/31 براين ولستون/أ ب

بعدما صدم بتوجيه التهمة اليه الذي اعلن مساء الخميس في سابقة تاريخية، يعتزم الرئيس السابق "القتال" حتى النهاية من أجل إسقاط الملاحقات التي أطلقها ضده مدعي مانهاتن ألفين براغ، بحسب ما قال موكله جوزف تاكوبينا.

ترامب المقيم في فلوريدا سيمثل الثلاثاء أمام محكمة مانهاتن لكي يبلغ رسميا بالتهم المرتبطة بدفع 130 ألف دولار في نهاية 2016 لممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز لشراء صمتها. ويعتزم مؤيدو ترامب وبينهم النائبة الجمهورية مارجوري تايلور غرين التظاهر الثلاثاء أمام مقر المحكمة خلال مثوله.

محتج ضد دونالد ترامب في نيويورك. 2023/03/31 براين ولستون/أ ب

"سبب الانقسامات"

أمام قصر العدل الذي وضع تحت حماية مشددة منذ عشرة أيام من قبل عناصر شرطة نيويورك والشرطة القضائية تعبر ماري فيش (50 عاما) عن أسفها "للطريق الذي سلكته أميركا" وهو "ليس طريقا يؤدي إلى السلام أو الوحدة".

لكن هذه المرأة التي لم تكشف عن مهنتها، تتهم دونالد ترامب الذي قلب مقاييس النظام السياسي وتوازنات السلطة في الولايات المتحدة بانه "سبب الانقسامات" في البلاد.

ولجأ الملياردير الذي أحدث انقلابا منذ 2015 في النظام السياسي في الولايات المتحدة، إلى شبكته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشل" ليندد بخصومه، قائلا: "لا يمكنني الحصول على محاكمة عادلة في نيويورك"، المدينة الديموقراطية بغالبيتها والتي يتحدر منها.

"لا أحد فوق القانون"

فور صدور أولى أنباء توجيه قضاء نيويورك التهمة إليه، لجأ الجمهوريون إلى تويتر للتنديد "باضطهاد سياسي" و"فضيحة مطلقة" و"يوم حزين لأميركا"، والتفوا صفا واحدا حول المرشح للرئاسة جاعلين منه ضحية في مقابلاتهم وتغريداتهم وبياناتهم.

حتى خصمه لنيل الترشيح الجمهوري رون ديسانتيس الذي يطرح اسمه بشكل متزايد لانتخابات 2024، هب لمساعدة ترامب منددا بتهم "مخالفة لقيم أميركا". أما الديموقراطيون، فاكتفوا بالترحيب بفتور بالإعلان، مؤكدين "ألا أحد فوق القانون".