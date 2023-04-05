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هولندا

يوروبول: إغلاق "أحد أضخم" الأسواق الإلكترونية للجريمة في العالم

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مقر يوروبول في لاهاي
مقر يوروبول في لاهاي   -  Copyright  Peter Dejong/Copyright 2019 The AP. All rights reserved
بقلم:  يورونيوز

أعلنت الشرطة الأوروبية "يوروبول" الأربعاء أنّه تمّ بفضل عملية أمنية دولية، إغلاق إحدى أكبر منصّات القرصنة الإلكترونية في العالم والتي كانت تبيع بيانات تابعة لحسابات مسروقة.

وقالت يوروبول في بيان إنّ "عملية بوليسية غير مسبوقة شاركت فيها 17 دولة أتاحت تفكيك جينيسيس ماركت، أحد أخطر الأسواق" الإلكترونية المخصصة للجريمة في العالم.

وأَضاف بيان يوروبول: "جينيسيس ماركت كانت قد عرضت هويات أكثر من 2 مليون شخص للبيع عند وقت إغلاقها".

وقالت يوروبول إن كل من مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي (إف بي آي) والشرطة الهولندية شاركوا في العملية التي بدأت في عام 2019.

وقالت وكالة مكافحة الجريمة البريطانية إن العملية شهدت إلقاء القبض على 24 شخصا في بريطانيا و17شخصا في هولندا. كذلك شهدت العملية تحركات في كل من أستراليا وكندا والولايات المتحدة الأميركية.

ونقل البيان الصحفي عن إدفارداس سيليريس، رئيس المركز الأوروبي للجرائم الإلكترونية التابع ليوروبول، قوله: "لقد عطلنا بشكل كبير النظام البيئي لمجرمي الإنترنت من خلال إزالة أحد محفزاته الرئيسية".

المصادر الإضافية • أ ف ب

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