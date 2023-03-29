نيمار يتعرض للقرصنة

اختُرق حساب تويتر الخاص بنجم منتخب البرازيل وفريق باريس سان جرمان الفرنسي لكرة القدم نيمار الثلاثاء، واستخدم لبعث رسائل غير صحيحة، حسبما قالت المسؤولة الصحافية البرازيلية للاعب لوكالة فرانس برس.

وقالت المسؤولة الصحافية للاعب البالغ من العمر 31 عاماً والذي يتعافى حالياً من عملية جراحية في الكاحل الأيمن "لقد تم اختراقه! تويتر يتولى حل المشكلة. في الوقت الحالي ليس لدي معلومات أخرى".

وتم حذف العديد من الرسائل التي أرسلها المخترقون من الحساب الذي يتابعه أكثر من ستين مليون شخص. ومع ذلك، تمكنت وكالة فرانس برس من رؤية رسالة لم تختف، تستهدف وسيلة إعلامية برازيلية بعبارات هجومية.

كما تم اختراق حساب رافاييلا، شقيقة نيمار، على تويتر. ونشرت الشابة مقطع فيديو على انستغرام كي تشرح أنها ليست مصدر الرسائل على حسابها.