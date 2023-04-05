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الصين

إيمانويل ماكرون وصل إلى الصين في زيارة دولة تستمر ثلاثة أيام

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الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون   -  Copyright  Gonzalo Fuentes/AP
بقلم:  يورونيوز

وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأربعاء إلى الصين في زيارة دولة تستمر ثلاثة أيام على ما أعلن قصر الإليزيه، في أول رحلة له إلى هذا البلد منذ 2019.

ويلتقي الرئيس الفرنسي بعد ظهر الأربعاء الجالية الفرنسية.

وسيجري ماكرون محادثات الخميس مع نظيره الصيني شي جينبينغ تشارك في جزء منها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين.

وينتقل الجمعة إلى كانتون في جنوب الصين.

وتريد باريس "إحياء" التبادل والحوار على كل المستويات مع الصين بعد انقطاع ناجم خصوصا عن القيود الصارمة جدا التي فرضتها بكين في إطار مكافحتها وباء كوفيد-19.

وستتناول محادثاته السياسية في هذا البلد الحرب في أوكرانيا التي يمكن لموقف الصين منها أن "يغير" اتجاهها جذريا، بحسب أوساط الرئيس الفرنسي.

وقبيل توجّهه إلى الصين أجرى الرئيس الفرنسي محادثة هاتفية مع نظيره الأميركي جو بايدن، أعربا خلالها عن أملهما بأن "تنخرط الصين معنا في جهود مشتركة لتسريع وضع حدّ للحرب في أوكرانيا وإرساء سلام مستدام"، وفق مسؤولين فرنسيين.

المصادر الإضافية • أ ف ب

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