شاهد: حجم الدمار داخل المسجد الأقصى بعد اقتحامه من قبل القوات الإسرائيلية

بقلم: يورونيوز

يظهر مشهد مصور نشرته شبكة "القسطل" الإخبارية الفلسطينية، حجم الدمار الذي لحق بالمسجد الأقصى بعد اقتحام الشرطة الإسرائيلية المكان فجر اليوم الأربعاء 5 نيسان/أبريل، ووقوع مواجهات عنيفة بين الشرطة والمصلين الفلسطينيين الذين كانوا يؤدون صلاة الفجر داخل المسجد القبلي.

وكانت الشرطة الاسرائيلية أعلنت في وقت مبكر الأربعاء، أنها اقتحمت المسجد الأقصى في القدس لطرد "مثيري شغب" أدخلوا "مفرقعات نارية وعصيا وحجارة".

ووقعت مواجهات عنيفة بعدما اقتحمت الشرطة الإسرائيلية الحرم القدسي، في ما اعتبرته حركة حماس "جريمة غير مسبوقة".

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، عن وقوع عشرات الإصابات في المسجد الأقصى، وأضاف في بيان صحفي أن القوات الإسرائيلية منعت الطواقم من الدخول إلى المسجد لإسعاف المصابين.

ودعا اسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس فجر الأربعاء الفلسطينيين للتوجه إلى القدس لـ "حماية" المسجد الأقصى.

وأتت هذه المواجهات في خضم شهر رمضان وفيما يستعد اليهود للاحتفال اعتبارا من الأربعاء بعيد الفصح اليهودي وفي أجواء من التوتر المتنامي بين الإسرائيليين والفلسطينيين منذ مطلع السنة الحالية.

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية الأربعاء أنها أوقفت "أكثر من 350 شخصا" خلال مواجهات عنيفة وقعت في وقت سابق بين عناصرها وفلسطينيين في المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة.

وجاء في بيان للشرطة "أوقفت الشرطة الإسرائيلية (...) أكثر من 350 شخصا تحصنوا بعنف على جبل الهيكل" الاسم الذي يطلقه اليهود على الحرم القدسي.