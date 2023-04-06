توتر على الحدود بعد اقتحام الأقصى.. صواريخ من لبنان باتجاه إسرائيل والحصيلة 3 جرحى إسرائيلييين

بقلم: يورونيوز

أعلن الجيش الإسرائيلي، الخميس عن إطلاق 34 قذيفة من الجانب اللبناني باتجاه إسرائيل، مشيرا إلى أن منظومة القبة الحديدية قد أسقطت 25 منها، في حين وقعت 5 أخرى في مناطق في شمالي البلاد، وجاري البحث عن 4.

وبحسب هيئة الإغائة الإسرائيلية "نجمة داوود الحمراء"، أصيب 3 إسرائيليين بجروح جراء إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان باتجاه المناطق الشمالية.

وجاء ذلك بعد أعمال العنف التي وقعت في باحة الحرم القدسي وأثارت تحذيرات من أعمال انتقامية في المنطقة.

وأكد مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أنه "يتلقى تقارير محدثة حول الوضع الأمني وسيقوم بإجراء تقييم مع رؤساء المؤسسة الأمنية".

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن نتنياهو سيعقد، مساء اليوم الخميس، اجتماعا للمجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية لتقييم الوضع، مشيرا إلى أنه يجري إطلاع رئيس الوزراء بالتطورات.

ومن جهته، قال المتحدث باسم وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إنه مطلع على تفاصيل الأحداث الأمنية الأخيرة على الحدود الشمالية.

وبحسب المتحدث "أعطى (غالانت) توجيهات أولية لرئيس هيئة أركان الجيش ولباقي أذرع المؤسسة الأمنية".

بينما أكدت تقارير محلية أن "لا نية للحكومة الإسرائيلية للدخول في حرب مع لبنان ولكنها لن تسكت أمام هذه الاحداث".

بدورها، طالبت الجبهة الداخلية الإسرائيلية من المستوطنين إخلاء شواطئ منطقة "نهاريا" في شمال البلاد؛ تحسبا لأي طارئ.

"خطير جدا"

ودعت قوة الأمم المتحدة الموقتة في جنوب لبنان "يونيفيل" الخميس، الجانبين إلى تجنّب التصعيد، ووصفت الوضع الراهن بأنه "خطير للغاية".

وقالت في بيان "الوضع الحالي خطير للغاية. واليونيفيل تحث على ضبط النفس وتجنّب المزيد من التصعيد".

قصف إسرائيلي

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام الرسمية، أن الجيش الإسرائيلي قصف الخميس أطراف بلدتين في جنوب لبنان بالمدفعية الثقيلة، رداً على استهداف إسرائيل، بقذائف أطلقها مجهولون من المنطقة ذاتها.

وقالت الوكالة الوطنية إن "مدفعية الإحتلال الإسرائيلي قصفت بعدد من القذائف الثقيلة (...) أطراف بلدتي القليلة والمعلية في قضاء صور"، بعدما شهدت المنطقة "إطلاق عدد من صواريخ الكاتيوشا" باتجاه إسرائيل".

حزب الله ينفي المسؤولية عن إطلاق الصواريخ

ولم تعلن أيّ جهة على الفور مسؤوليتها عن إطلاق الصواريخ، بينما أشارت إسرائيل إلى احتمال ضلوع حزب الله اللبناني بالحادثة.

بينما نفى مصدر في الحزب اللبناني (لم تفصح عن هويته) في تصريح لصحيفة "العربي الجديد" المسؤولية عن إطلاق الصواريخ من لبنان صوب إسرائيل.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد للحرائق التي اندلعت في أماكن متفرقة من البلاد جراء القصف.

ونشر سعيد بشارات، الأسير السابق في السجون الإسرائيلية، مشهدا مصورا على صفحته الخاصة على تويتر، ويظهر ألسنة اللهب وهي تتصاعد من مكان سقوط الصاروخ، وعلق قائلا "ارتفاع السنة اللهب.. إطلاق صواريخ من لبنان: تشير التقديرات حالياً إلى إطلاق ما بين 25 و 30 صاروخاً ، تم اعتراض معظمها بواسطة القبة الحديدية. العدو يرجح ان تكون هذه الرشقات رداً على ما حدث في المسجد الاقصى".

وشهدت الأيام الأخيرة تصاعدا للأحداث في أعقاب اقتحام الشرطة الإسرائيلية للحرم القدسي والاعتداء على المصلين الذين كانوا بداخله قبل اعتقال المئات ممن تحصنوا بداخله والذين وصفتهم إسرائيل بأنهم "مثيرو شغب".

ولاقت هذه الأنباء إدانات عربية ودولية واسعة وخصوصا أنها تأتي في خضم شهر رمضان الذي يعتكف فيه مسلمون عادة في المسجد الأقصى ويؤدون فيه الصلاة ليلا.

والمسجد الأقصى الذي يقع في صلب النزاع الإسرائيلي الفلسطيني هو أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين.

ويطلق اليهود على الموقع اسم "جبل الهيكل" ويعتبرونه أقدس الأماكن الدينية عندهم وتسيطر القوات الإسرائيلية على مداخله، في حين تتولى إدارته دائرة الأوقاف الإسلامية التابعة للأردن.

ويرفض الفلسطينيون دخول اليهود إلى الحرم القدسي والصلاة فيه، ويعتبرون هذه "الاقتحامات" استفزازا لهم.

وردا على اقتحام الشرطة للمسجد، أطلقت صواريخ عدة من شمال قطاع غزة باتجاه إسرائيل ليل الثلاثاء-الأربعاء، وردت الدولة العبرية بشن غارات على قطاع غزة.

وتجدد إطلاق الصواريخ من قطاع غزة بعد الغارات الإسرائيلية فيما شن الطيران الإسرائيلي غارات مجددا قرابة الساعة 06,15 (03,15 ت غ).

الشهر الماضي، أصيب جنديان إسرائيليان أحدهما بجروح خطيرة جراء انفجار لغم أرضي عند الحدود مع لبنان.

وقبل ذلك بأيام أعلن الجيش الإسرائيلي قتله شخصا كان يحمل حزاما ناسفا وأظهرت التحقيقات الأولية بأنه "إرهابي" وتسلل على ما يبدو من الأراضي اللبنانية.

وخاض حزب الله وإسرائيل في العام 2006 حربا مدمّرة بعدما أسر عناصر من الحزب جنديين إسرائيليين.

الأربعاء، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت خلال زيارته لموقع بطارية القبة الحديدية "سنضرب كل من يحاول إلحاق الأذى بنا".