مقتل ثلاثة عناصر شرطة في تبادل لإطلاق النار في القوقاز الروسي

بقلم: يورونيوز مع أ ف ب

قتل ثلاثة عناصر شرطة وجرح ثمانية آخرون في تبادل لإطلاق النار مع مقاتلين مسلحين في جمهورية إنغوشيا في القوقاز الروسي على ما ذكرت وكالات الأنباء الروسية الخميس.

وأوضحت وكالتا ريا نوفوستي وإنترفاكس نقلا عن مصادر في الشرطة أن تبادل إطلاق النار سجل مساء الأربعاء "خلال عملية مكافحة إرهاب" في منطقة مالغوبيك عندما لجأت "عصابة لصوص" إلى منزل ريفي وفتحت النار باتجاه عناصر الشرطة.

وأفاد مصدر أوردته وكالة "إنترفاكس" بأن "ثلاثة عناصر شرطة قتلوا وأصيب ثمانية آخرون بجروح ونقلوا إلى المستشفى".

وبوشرت العملية بعدما هاجم مسلحون نهاية آذار/مارس مركزا للشرطة عند الحدود بين إنغوشيا وأوسيتيا الشمالية ما أدى إلى إصابة عنصر شرطة بحسب وكالة "ريا نوفوستي".

وتقع جمهورية إنغوشيا الروسية في القوقاز بجوار الشيشان التي كانت في التسعينات ومطلع الألفية مسرحا لحربين بين موسكو وانفصاليين بات لتمردهم طابع إسلامي تدريجا.

ومن وقت لآخر تتعرض السلطات لهجمات لكنها أصبحت قليلة جدا.