تايوان ترصد سفناً حربية صينية بالقرب من الجزيرة

بقلم: يورونيوز

أعلنت تايوان أنها رصدت ثلاث سفن حربية ومروحية صينية مضادة للغواصات بالقرب من الجزيرة صباح الخميس، بعد اجتماع بين رئيستها تساي إنغ ون ورئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي في الولايات المتحدة.

وقالت وزارة الدفاع التايوانية في بيان إن "طائرة تابعة لجيش التحرير الشعبي وثلاث سفن تابعة للبحرية رصدت في الساعة السادسة (22.00 ت غ) أمس، الأربعاء.

وأضافت الوزارة أن "القوات المسلحة راقبت الوضع وكلفت طائرة من قوة الدورية الجوية القتالية وسفن البحرية وأنظمة الصواريخ الأرضية للرد على هذه الأنشطة".

ولم تنف بكين ما جاء على لسان وزارة الدفاع في تايوان، حتى أن تلفزيون الصين المركزي نشر الأربعاء مقاطع مصوّرة لدورية بحرية مشتركة قال إنها "جارية" في الأجزاء الوسطى والشمالية من مضيق تايوان.

وكانت الرئيسة تساي التقت رئيس مجلس النواب بالقرب من لوس أنجليس على الرغم من تحذيرات أطلقتها بكين في الأسابيع الأخيرة. وتوعدت بكين الخميس "باتخاذ إجراءات حازمة وفعالة لحماية سيادتها الوطنية وسلامة أراضيها".

ورأت وزارة الخارجية الصينية في بيان أن اللقاء بين تساي ومكارثي على الأراضي الأمريكية تعد "أعمال تواطؤ خاطئة بشكل خطير" بين الولايات المتحدة وتايوان.