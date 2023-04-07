الحكم بسجن رجل صيني 9 سنوات بعدما حبس زوجته وقيّد رقبتها بسلاسل

بقلم: يورونيوز

حُكم بالسجن تسع سنوات على رجل في الصين كان عُثر العام الفائت على زوجته مقيّدة برقبتها، في حادثة أثارت حينها ردود فعل غاضبة في البلاد، على ما أفاد القضاء الصيني الجمعة.

وتعاطف الصينيون على نطاق واسع مع هذه الأم لثمانية أبناء التي تسبّبَ لها ما تعرضت له بمعاناة نفسية حادة، بعد انتشار صور لها عبر الإنترنت في كانون الثاني/يناير 2022 تظهر فيها مقيّدة بالسلاسل داخل حظيرة في مقاطعة جيانغسو (شرق).

وأُوقف الزوج على الإثر مع عدد من الأشخاص بتهمة الاتجار بالبشر.

وأشارت محكمة الشعب المتوسطة في مدينة شوزهو الواقعة على بعد حوالى مئة كيلومتر من شنغهاي، إلى أنّ دونغ زيمين تلقى حكماً بالسجن ستة أعوام وستة أشهر عقب إدانته بـ"سوء المعاملة".

وحُكم عليه أيضاً بالسجن ثلاث سنوات إضافية بتهمة "حجز حرية" أحد الأشخاص.

ولم يؤيّد عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل هذا الحكم، وكتب أحد الناشطين في شبكة "ويبو" مستغرباً "السجن تسع سنوات فقط لتدميره حياة شخص".

ونفت السلطات الصينية بدايةً أن تكون هذه القضية مرتبطة بالاتجار بالبشر، وهي ظاهرة شائعة في المناطق الريفية الصينية التي لا تضم أعداداً كبيرة من النساء القابلات للزواج.

وحُكم في القضية نفسها على خمسة أشخاص بالسجن لفترات تراوح بين ثمانية أعوام و13 عاماً.

وأوضحت السلطات أنّ المرأة خُطفت من قريتها يونان (جنوب غرب) الواقعة على بعد حوالى ألفي كيلومتر من المكان الذي عُثر عليها فيه.