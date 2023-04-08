مناورات عسكرية صينية في مضيق تايوان وتايبيه ترى أن الجزيرة تواجه "توسعًا استبداديًا"

بقلم: يورونيوز

أطلقت الصين السبت تدريبات عسكريّة تستمرّ ثلاثة أيّام في مضيق تايوان، قال الجيش الصيني إنّها تُشكّل "تحذيرًا صارمًا" موجّهًا إلى "القوّات الانفصاليّة" في الجزيرة.

وذكر المتحدّث باسم الجيش شي يي في بيان أنّ "هذه العمليّات هي بمثابة تحذير صارم ضدّ التواطؤ بين القوى الانفصاليّة الساعية لاستقلال تايوان والقوى الخارجيّة، وضدّ أنشطتها الاستفزازيّة".

وأعلن الجيش الصيني السبت أنّ الهدف من التدريبات العسكريّة التي تستمرّ ثلاثة أيّام هو "الاستعداد القتاليّ" في مضيق تايوان وسط توتّر مع الجزيرة بعد اجتماع الرئيسة التايوانيّة تساي إنغ-وين مع رئيس مجلس النوّاب الأميركي.

وقالت قيادة المسرح الشرقي في جيش التحرير الشعبي الصيني إنّ مناورات "السيف الحادّ المتّحد" ستستمرّ من 8 إلى 10 نيسان/أبريل وهدفها "الاستعداد القتالي".

في بيان لجيش التحرير الشعبي، قال المتحدّث باسم المسرح الشرقي الكولونيل شي يي، إنّ مناورات "السيف الحادّ المتّحد" ستشمل تدريبات دوريّة للشرطة في مضيق تايوان.

ويُجري الجيش الصيني الاثنين تدريبات بالذخيرة الحيّة في مضيق تايوان قرب ساحل مقاطعة فوجيان (شرق) المُواجهة للجزيرة، حسبما أعلنت السلطات البحريّة المحلّية السبت.

وتقع المنطقة المعنيّة حول بينغتان، وهي أقرب نقطة في البرّ الرئيسي الصيني إلى تايوان، وفقًا للإحداثيّات التي أعطتها السلطات البحريّة في فوجيان الجمعة.

"توسعا استبداديا"

بعد انطلاق التدريبات صرحت رئيسة تايوان تساي إينغ وين السبت إن الجزيرة تواجه "توسعا استبداديا مستمرا."

وقالت تساي "واجهنا في السنوات الأخيرة نزعة توسعية استبدادية مستمرة"، مؤكدة أن تايوان "ستواصل العمل مع الولايات المتحدة والدول الأخرى ذات العقلية المماثلة للدفاع بشكل مشترك عن قيم الحرية والديمقراطية".

أعلنت وزارة الدفاع التايوانية أن ثماني سفن حربية و42 طائرة مقاتلة صينية رُصدت حول الجزيرة السبت.

رئيسة تايوان تساي إينغ وين AP/AP

وعبرت الوزارة التايوانية عن "إدانتها الشديدة لمثل هذه الأعمال غير العقلانية"، مؤكدة أن السفن والطائرات التي عبر 29 منها الخط المتوسط في مضيق تايوان، رصدت بين الساعة السادسة والساعة 11,00(22,00 و03,00 ت غ).

وقالت وزارة الدفاع في تايبيه السبت إنّ التدريبات العسكريّة الصينيّة تهدّد "الاستقرار والأمن" في المنطقة.

وأضافت وزارة الدفاع التايوانيّة في بيان أنّ الصين "استخدمت زيارة الرئيسة تساي وعبورها في الولايات المتحدة ذريعةً لإجراء تدريبات عسكريّة تُقوّض السلام والاستقرار والأمن في المنطقة بشكل خطير".

وتعتبر الصين جزيرة تايوان البالغ عدد سكانها 23 مليون نسمة، جزءا لا يتجزأ من أراضيها ولا تستبعد استعادتها بالقوة إن لزم الأمر.