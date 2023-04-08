إطلاق ثلاثة صواريخ من سوريا في اتجاه إسرائيل

بقلم: يورونيوز

أفادت القوات الإسرائيلية أن ثلاثة صواريخ أطلقت مساء السبت من سوريا في اتجاه إسرائيل، وذلك بعد قصف مماثل من لبنان المجاور في الأيام الأخيرة على خلفية اقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى واعتدائها على المعتكفين داخله.

وقالت القوات الإسرائيلية في بيان مقتضب إن أحد الصواريخ "سقط في أرض مقفرة جنوب هضبة الجولان" التي ضمتها الدولة العبرية بعد احتلالها في 1967.

ويأتي إطلاق الصواريخ بعد تصعيد غير مسبوق على الجبهة الاسرائيلية-اللبنانية منذ 2006. فقد أطلق نحو ثلاثين صاروخا الخميس من لبنان في اتجاه إسرائيل ما أسفر عن إصابة شخص وخلف أضرارا مادية.

وقالت القوات الإسرائيلية إن الصواريخ التي لم تتبن أي جهة إطلاقها هي "نيران فلسطينية"، مرجحة أن تكون حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة تقف وراء هذا التصعيد، وردت القوات الإسرائيلية بقصف طاول غزة وجنوب لبنان.

واستعدت إسرائيل السبت لنشر تعزيزات أمنية في أعقاب هجومين في الضفة الغربية المحتلة وتل أبيب أسفرا عن مقتل ثلاثة أشخاص، وأعلنت أنه سيتم نشر أربع كتائب احتياط من قوة حرس الحدود بدءا من الأحد وسط المدن، بالإضافة إلى الوحدات التي تم استدعاؤها بالفعل في منطقة القدس ومدينة اللد، كما أعلنت تشديد القيود على دخول الفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة، ولا سيما العمال منهم، إلى إسرائيل.