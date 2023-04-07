أكثر من 100 ألف فلسطيني يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى رغم القيود الإسرائيلية

بقلم: يورونيوز

حضر ما يقدر بنحو 130 ألف مصل الجمعة الثالثة من شهر رمضان المبارك في المسجد الأقصى في القدس، وسط قيود إسرائيلية مشددة، لا سيما عند نقاط التفتيش المؤدية إلى المدينة، بحسب مسؤولين من الوقف الإسلامي الفلسطيني.

وتوافد آلاف الفلسطينيين على المسجد الاقصى منذ ساعات الصباح الباكر لأداء صلاة الجمعة الثالثة من شهر رمضان رغم القيود الشديدة التي تفرضها القوات الإسرائيلية.

وجاءت الصلاة بعد سلسلة اقتحامات من القوات الإسرائيلية للمسجد في الأيام الأخيرة التي يعتكف فيها المصلون داخله، أدت إلى إصابة عشرات واعتقال عديد الفلسطينيين.