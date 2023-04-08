شاهد: مناورات عسكرية روسية وطاجيكية مشتركة قرب الحدود الأفغانية

بقلم: يورونيوز

أكملت القوات المسلحة الروسية والطاجيكية مناوراتهما المشتركة يوم السبت عند سلسلة جبال خرب ميدون، الواقعة في منطقة خلتون غرب طاجيكستان، بالقرب من الحدود الأفغانية.

وامتدت هذه المناورات من 3 إلى غاية 7 من الشهر الحالي. وخلال المرحلة الأخيرة، تدربت القوات الروسية والطاجيكية على خوض معارك قتالية، الهدف منها القضاء على مجموعات مسلحة، وتم كذلك التدرب على خوض عمليات قتالية لاستعادة حدود الدولة.

واستخدمت خلال هذه المناورات دبابات من نوع "بي تي آر-80" و"بي تي آر-82" و"بي أم بي-2" و"تي-72"، إلى جانب استخدام أنظمة مدفعية ذاتية الدفع من نوع "أكاتسيا" و "اغفوزديكا"، إضافة إلى ناقلات "بي أم-21 غراد أم أل آر أس"، خلال سيناروهات تكتيكية بحسب وزارة الدفاع الطاجيكية.