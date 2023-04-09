سوناك يشيد باتفاق السلام في إيرلندا الشمالية ويعتبره "لحظة رائعة"

بقلم: يورونيوز

أشاد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك الأحد باتفاق السلام التاريخي الموقع في 1998 في إيرلندا الشمالية التي سيزورها الرئيس الأمريكي جو بايدن للاحتفال بالذكرى الخامسة والعشرين لإبرامه.

كان سوناك (42 عاماً) يبلغ 17 عاماً عندما وُقّع في 10 نيسان/ أبريل 1998 اتفاق الجمعة العظيمة الذي أنهى ثلاثة عقود من الصراع الدامي في المقاطعة البريطانية.

وقال في بيان صدر عن داونينغ ستريت إن الاتفاق كان "لحظة رائعة في تاريخ أمتنا". وأضاف "أنه مثال نادر للغاية لأشخاص فعلوا ما لم يكن من الممكن تصوره في السابق لخلق مستقبل أفضل لأيرلندا الشمالية".

وتابع أن "الوعد بمستقبل أفضل الذي قطعناه لجميع سكان أيرلندا الشمالية هو ما سأفكر فيه قبل كل شيء في الأيام المقبلة".

سيشارك سوناك في عدد من المناسبات الأسبوع المقبل بمناسبة الذكرى السنوية للاتفاق المبرم برعاية الولايات المتحدة بين الحكومتين البريطانية والإيرلندية والأحزاب السياسية في إيرلندا الشمالية.

مساء الثلاثاء، سيكون سوناك في استقبال جو بايدن لدى وصوله إلى المقاطعة. ومن المقرر أن يعقد سوناك وبايدن اجتماعاً ثنائياً، بحسب داونينغ ستريت.

كما سيحضر سوناك مؤتمراً حول هذه الذكرى في جامعة الملكة في بلفاست وسيدعو إلى "حفل عشاء خاص".

وفي إشارة إلى "الدور المركزي" لواشنطن في عملية السلام، قال مكتب سوناك إن زيارة جو بايدن ستسمح "بالاحتفال بنجاحات أيرلندا الشمالية وتشجيع المزيد من الاستثمارات على المدى الطويل".

في أيلول/ سبتمبر، تنوي المملكة المتحدة عقد "قمة الاستثمار في إيرلندا الشمالية" في بلفاست.

خلال زيارته التي تستغرق أربعة أيام، سيتوجه جو بايدن ذو الأصول الإيرلندية إلى جمهورية أيرلندا المجاورة.

ومن المقرر أن يلقي خطابًا يبرز الروابط بين الولايات المتحدة وأيرلندا، بحسب البيت الأبيض.