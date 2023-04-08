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أوكرانيا

شاهد: جنود أوكرانيون يقصفون مواقع روسية بصواريخ "غراد" السوفيتية

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قاذفة الصواريخ بي أم 21 غراد
قاذفة الصواريخ بي أم 21 غراد   -  Copyright  Evgeniy Maloletka/AP
بقلم:  يورونيوز

أطلق جنود أوكرانيون الصواريخ على مواقع روسية في منطقة دونيتسك، ونشرت أوكرانيا المدفعية في المكان الذي يشهد توترًا عسكريًا ومعارك مستمرة. 

وقام الجنود بإطلاق صواريخ من العهد السوفيتي من قاذفة الصواريخ بي أم 21 "غراد"، باستخدام إحداثيات وصلتهم من قادتهم.

وأظهر الفيديو الجندي نوم دو كوير الملقب بـ"فورون" وهو يلقم المدفعية ويضبط الإحداثيات ومن ثم يقوم بإطلاق النيران، مع التنقل السريع والمستمر لتجنب كشف المركبة.

قال فورون، إن الوضع في هذه المنطقة متوتر لكنه مستقر نسبيًا. مضيفًا أنه يعتقد أن الهجوم المضاد في دونيتسك سيكون أصعب مما كان عليه في خاركيف وخيرسون لأن القوات الروسية هنا رسخت وجودها وبقوة.

المصادر الإضافية • أ ب

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