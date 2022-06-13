شاهد: لحظة تدمير قاذفات صواريخ غراد الروسية بواسطة مدافع هاوتزر M777 الأمريكية في أوكرانيا

نشرت قوات العمليات الخاصة الأوكرانية لقطات مصورة بواسطة طائرة بدون طيار قالت إنها تظهر عملية تدمير قاذفات صواريخ غراد الروسية من طراز BM-21 في منطقة بالقرب من مدينة سيفيرودونتسك، في مقاطعة لوغانسك بمدافع هاوتزر M777 أطلقتها القوات الأوكرانية. وأضاف الجيش الأوكراني أن مدافع هاوتزر M777 التي استخدمتها القوات الخاصة الأوكرانية خلال هذه العملية استلمتها من الولايات المتحدة.

هذا وأعلنت أوكرانيا الإثنين أن قواتها تراجعت عن وسط المدينة الصناعية الرئيسية سيفيرودونتسك، حيث وصف الرئيس فولوديمير زيلينسكي القتال بأنه معركة من أجل "كل متر".

وتم استهداف مدينتي سيفيرودونتسك وليسيتشانسك، اللتين يفصل بينهما نهر، لأسابيع باعتبارها آخر المناطق التي لا تزال تحت السيطرة الأوكرانية في منطقة لوغانسك الشرقية.

وقال حاكم المنطقة سيرغي غايداي إن القوات الروسية "تجمع المزيد والمزيد من المعدات" "لتطويق" سيفيرودونيتسك. وتابع أن القوات الروسية تتوغل في المنطقة حيث تم طرد الوحدات الأوكرانية. وأضاف غايداي أن مصنع أزوت الكيماوي، حيث ورد أن مئات المدنيين لجأوا إليه، تعرض "لقصف مكثف".

وستؤدي سيطرة القوات الروسية على سيفيرودونتسك إلى فتح الطريق أمام موسكو للزحف نحو سلوفيانسك وكراماتورسك، وإحكام القبضة على منطقة دونباس بأكملها. ودونباس، هي منطقة يتحدث معظم سكانها اللغة الروسية ويسيطر عليها جزئيًا الانفصاليون المؤيدون للكرملين منذ العام 2014.