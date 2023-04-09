وزارة العدل الأمريكية تحقق في تسريب وثائق سرية

بقلم: يورونيوز

فتحت وزارة العدل الأمريكية السبت تحقيقا لمحاولة تحديد مصدر تسريب وثائق سرية مرتبطة خصوصا بالغزو الروسي لأوكرانيا ونُشرت هذا الأسبوع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفقا لأولى الاستنتاجات، هذه التسريبات لا تشمل فقط تقارير ووثائق متعلقة بالصراع في أوكرانيا لكنها تتعلق أيضا بتحليلات حساسة جدا بشأن حلفاء الولايات المتحدة.

وقال متحدث باسم الوزارة لوكالة فرانس برس "تواصلنا مع وزارة الدفاع حول ذلك وفتحنا تحقيقا".

ونُشرت عشرات الوثائق السرية على تويتر وتلغرام وشبكات اجتماعية أخرى في الأيام الأخيرة، ولا تزال وثائق جديدة تظهر.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية الجمعة أيضا إنها تحقق في الأمر.

ونقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤولين أمريكيين أن هذه الوثائق جرى تزوير بعضها. لكن معظمها أصلية وتتوافق مع تقارير لوكالة الاستخبارات المركزية متداولة في البيت الأبيض والبنتاغون ووزارة الخارجية، وفق المصدر نفسه.

حسب تحليل وسائل إعلام أمريكية، قد تكون هذه التسريبات مفيدة لموسكو، حيث إن هذه الوثائق تظهر مدى اختراق أجهزة المخابرات الأمريكية لأجزاء معينة من الجهاز العسكري الروسي. وبعضها يحتوي معلومات تتعلق بالمناقشات الداخلية للحكومات المتحالفة مع الولايات المتحدة.

على سبيل المثال، سلطت إحدى الوثائق الضوء على مناقشات حكومية في كوريا الجنوبية حول إمكان إمداد أوكرانيا بقذائف مدفعية أمريكية، وفقا لصحيفة نيويورك تايمز.