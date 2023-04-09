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الهند

فيديو: نجاح مشروع "حماية النمر" في الهند.. مودي يطلق "التحالف الدولي للقطط الكبيرة"

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حديقة رانثامبوري الوطنية في ساواي - الهند - أرشيف
حديقة رانثامبوري الوطنية في ساواي - الهند - أرشيف   -  Copyright  Satyajeet Singh Rathore/ AP.
بقلم:  يورونيوز

أعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يوم الأحد، عن أن عدد النمور في الهند وصل إلى أكثر من 3 آلاف، بعد نجاح البرنامج الذي أطلق قبل أكثر من 50 عامًا بهدف الحفاظ على النمور من الانقراض.

كما أكد مودي خلال كلمة ألقاها من محمية النمور في مدينة ميسورو الجنوبية، على إطلاق "التحالف الدولي للقطط الكبيرة"، الذي يهدف إلى حماية سبعة أنواع منها، وهي، النمر والأسد والفهد ونمر الثلوج والبُومَاء واليَغوَر والفهد.

تشير التقديرات إلى أن عدد النمور في الهند يبلغ 3167، وهذا يمثل حوالي 70% من عدد النمور البرية في العالم.

بدأ مشروع "حماية النمر" في عام 1973، بعد إحصاء للقطط الكبيرة بين أن نمور الهند تنقرض بسرعة بسبب فقدان الموائل، والصيد الجائر وغير المنظم، والقتل الانتقامي من قبل الناس.

يُعتقد أن عدد النمور كان يبلغ حوالي 1800 في ذلك الوقت، لكن الخبراء يعتبرون أن هذه التقديرات مبالغ فيها بسبب أساليب العد غير الدقيقة في الهند حتى عام 2006.

المصادر الإضافية • أ ب

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