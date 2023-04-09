فيديو: بحماية من الشرطة الإسرائيلية.. مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

بقلم: يورونيوز

اقتحم العشرات من المستوطنين الإسرائيليين ساحات المسجد الأقصى يوم الأحد، بحماية من الشرطة الإسرائيلية، وأدوا طقوساً في باحاته بالتزامن مع عيد الفصح الذي يأتي هذا العام مع حلول شهر رمضان.

وتصاعدت حدة التوترات وأعمال العنف مؤخرًا بين الفلسطينيين والإسرائيليين بعد سلسلة حوادث وهجمات تبعت اقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى في القدس الأربعاء، ما أثار العديد من الإدانات.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، "بأن نحو 450 مستوطنًا اقتحموا ساحات المسجد الأقصى، على شكل مجموعات، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية وأدَّوا طقوسًا تلمودية، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال."

وقامت الشرطة الإسرائيلية قبل الاقتحام بتشديد الإجراءات ونصب الحواجز داخل أسوار البلدة القديمة.

وتنتشر الشرطة الإسرائيلية والقوات الخاصة بكثافة في البلدة القديمة ومحيط المسجد الأقصى.