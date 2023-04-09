الحوثيون يؤكدون وصول وفدين عماني وسعودي إلى صنعاء في اليمن

بقلم: يورونيوز

أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، الأحد، أن "وفدين عماني وسعودي وصلا، مساء السبت، إلى العاصمة صنعاء في إطار جهود مسقط لإحلال السلام في اليمن".

ونقلت النسخة الحوثية لوكالة "سبأ" اليمنية، عن مصدر في الجماعة (لم تسمه)، أن "وفدين سعودي وعماني وصلا مساء السبت، إلى صنعاء في إطار جهود سلطنة عمان لإحلال السلام في البلاد".

وأضافت الوكالة أن "مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى (لجماعة الحوثي)، سيبحث مع الوفدين رفع الحصار بكل تداعياته ووقف العدوان"، في إشارة لعمليات التحالف العربي والحكومة اليمنية ضد قوات الحوثي.

كما ستشمل المباحثات، حسب المصدر ذاته، "صرف مرتبات كافة موظفي الدولة في مناطق الحوثي من إيرادات النفط والغاز".

وذكرت الوكالة، أنه "من المقرر أن يلتقي الوفدان العماني والسعودي بالمشاط خلال الأيام القادمة"، دون مزيد من التفاصيل.

وصول الوفدين

والسبت، أفادت مصادر ملاحية في مطار صنعاء، بوصول وفدان سعودي وعماني إلى العاصمة صنعاء، من دون تأكيد فوري من الرياض أو سلطنة عُمان.

كما أعلن وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك، في مقابلة مع قناة "القاهرة" الإخبارية المصرية، مساء السبت، عن وجود "مباحثات مباشرة بين السعودية والحوثيين لإحياء الهدنة".

وقال بن مبارك، إن "جهود السعودية تسهل جلوس اليمنيين على طاولة واحدة والمؤشرات إيجابية"، دون تفاصيل أكثر.

وتتصاعد مساعٍ إقليمية ودولية لتجديد هدنة استمرت 6 أشهر وانتهت في 2 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي وتتبادل الحكومة الشرعية والحوثيون اتهامات بشأن المسؤولية عن فشل تمديدها.