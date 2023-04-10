إجراء صارم ضد حكم مباراة ليفربول وأرسنال بعد اعتدائه على روبرتسون

بقلم: يورونيوز

أعلنت لجنة التحكيم التابعة لرابطة الدوري الإنجليزي الممتاز في كرة القدم الإثنين، أن الحكم المساعد كوستنتين حدجيداكيس لن يقود أي مباراة، حتى انتهاء التحقيق في حادثة ضربه مدافع ليفربول الدولي الاسكتلندي أندرو روبرتسون بالكوع، عقب نهاية الشوط الاول من المباراة ضد أرسنال (2-2) الأحد في المرحلة الثلاثين.

وقالت اللجنة في بيان "لن نعيِّن كوستنتين حدجيداكيس في أي مباراة ضمن المسابقات حتى انتهاء تحقيق الاتحاد الانكليزي في الحادث الذي يتعلق بالحكم المساعد ومدافع ليفربول أندرو روبرتسون في آنفيلد".

وقال الرئيس السابق للجنة التحكيم كيث هاكيت في تصريح لراديو بي بي سي فايف لايف: "في النهاية، إذا أدين بهذا (الحادث)، فإن مسيرته المهنية في خطر".

وأضاف: "كنت أحاول أن أجد عذراً عن سبب قيامه بذلك: هل كان خائفاً؟ لا ينبغي أن يكون كذلك، لأنه في بيئة محمية مع الكثير من الأمن. لكن رد فعله لم يكن مناسباً، وها نحن نتحدث عن حكم مباراة وليس عن قرار، ولكن عن إجراء من قبل حكم مباراة - ومن الواضح أنه فقد رباطة جأشه".

وحصلت الحادثة في نهاية الشوط الاول عندما توجه روبرتسون الى الحكم المساعد حدجيداكيس للاحتجاج، فرفع الاخير ذراعه وضرب الاسكتلندي في وجهه وعنقه ما أدى الى موجة من الاحتجاجات للاعبي ليفربول.

وصرخ روبرتسون: "لقد ضربني بمرفق في حنجرتي، ضربني مساعد الحكم في حلقي!" قبل أن يبعده زملاؤه عن الطاقم التحكيمي ونال بطاقة صفراء.

وعقب المباراة، أشارت الهيئة المسؤولة عن التحكيم الاحترافي في إنكلترا في بيان صحافي إلى "علمها بحادث مساعد الحكم المساعد كوستنتين حدجيداكيس ومدافع ليفربول أندرو روبرتسون"، مضيفة "فتحنا تحقيقاً وسندرس الأمر بالتفصيل بعد المباراة".