بايدن يلمح مجدداً لنيته الترشح لولاية ثانية في 2024

بقلم: يورونيوز

ألمح الرئيس الأمريكي جو بايدن الإثنين مجدداً إلى نيّته الترشح لولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية المقرّرة في 2024، لكنّه شدّد على أنّه ليس بصدد أيّ إعلان رسمي بهذا الشأن في الوقت الراهن. وسبق أن أعرب بايدن عن نيّته الترشّح لانتخابات 2024 لكنّه لم يطلق حملته رسمياً حتى الآن.

وفي مقابلة قصيرة أجرتها معه شبكة "إن بي سي نيوز" في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض، لمّح بايدن مجدّداً إلى نواياه الانتخابية، وقال "أنوي الترشح الآن، ولكنّنا لسنا مستعدّين للإعلان عن ذلك بعد".

واستقبل بايدن الإثنين مئات من الأمريكيين في "دحرجة بيض الفصح"، وهي مسابقة سنوية تعتبر من التقاليد القديمة السارية في البيت الأبيض.

وقال "أنوي المشاركة في ثلاث أو أربع مسابقات دحرجة البيض"، مضيفاً "أو خمس أو ستّ، لا أعلم".

وبدا الرئيس الأمريكي مستعدّاً لحملة انتخابية حيث عانق أطفالاً وأخذ هواتف العديد من المشاركين في المسابقة لالتقاط صور سيلفي.

الرئيس الأمريكي يأخذ هاتف طفل ليلتقط صورة سيلفي AP Photo

ويُعدّ بايدن أكبر رئيس سنّاً في تاريخ الولايات المتّحدة. وسيكون عمره 86 عاماً إذ ما أكمل ولاية ثانية، وإذا أعلن بايدن ترشّحه لولاية ثانية فمن غير المتوقع أن يواجه أيّ منافسة حقيقية في حزبه الديموقراطي.

وفي الحزب الجمهوري، يبدو المرشح الأبرز لسباق 2024 الرئاسي الرئيس السابق دونالد ترامب الذي هزمه بايدن في 2020.