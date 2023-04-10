استنفار خفر السواحل الإيطالية لإنقاذ 1200 مهاجر في البحر المتوسط

بقلم: يورونيوز

أعلن خفر السواحل الإيطالية الإثنين، أنّهم يعملون على إنقاذ 1200 مهاجر على متن مركبين في البحر الأبيض المتوسط بعدما أنقذوا نحو ألفين آخرين في نهاية الأسبوع.

وأوضح جهاز خفر السواحل أنّ عناصره يواصلون العمل لإنقاذ نحو 800 مهاجر على متن قارب مكتظ موجود في المياه الإيطالية على بُعد أكثر من 190 كيلومتراً جنوب شرق سيراكوزا في جزيرة صقلية.

ووصف العملية التي تشارك فيها ثلاثة زوارق دورية وسفينة تجارية بتنسيق من قارب "ناف بيلوسو" التابع لخفر السواحل بأنّها "معقّدة" بسبب اكتظاظ قارب الهجرة.

وأضاف أنّ سفينة ثانية تابعة له هي "ديشيوتي" اعترضت مركباً ثانياً يحمل 400 مهاجر في المياه الإيطالية على بُعد 270 كيلومتراً جنوب شرق كابو باسيرو في أقصى جنوب صقلية. وقال خفر السواحل إنّ سفينتين تجاريتين تساعدان في عملية الإنقاذ.

وأكّدت منظمة "ألارم فون" التي تدير خطاً ساخناً يستخدمه المهاجرون الذين يواجهون صعوبات في البحر، الإثنين عبر تويتر أنّ ركّاب القارب "في حالة ذعر".

وكانت المنظمة قالت في تغريدة الأحد إنّ امرأة على متن القارب أكّدت مصرع القبطان وإنّ العديد من الركاب بحاجة إلى رعاية طبية، من بينهم طفل وامرأة حامل وشخص معوّق.

وأوضح خفر السواحل أنّه إلى جانب العمليتين الجاريتين، تمّ إنقاذ حوالي ألفي مهاجر منذ الجمعة في "عدد كبير من عمليات الإنقاذ". ووصل في الأيام الأخيرة آلاف المهاجرين إلى الشواطئ الإيطالية، وخاصة جزيرة لامبيدوسا، على متن قوارب متهالكة انطلقت من سواحل شمال إفريقيا.

وقالت منظمة الإغاثة الألمانية "ريسكيوشيب" الأحد إنّ مهاجرين اثنين على الأقل لقيا مصرعهما وفُقد نحو 20 آخرين بعد غرق مركبهم ليل السبت الأحد إثر إبحاره من ساحل تونس.

وأفادت المنظمة أنّ سفينتها "نادر" أنقذت 22 شخصاً نقلتهم إلى لامبيدوسا بمساعدة خفر السواحل الإيطالية.

ووفق أرقام وزارة الداخلية، وصل أكثر من 14 ألف مهاجر إلى إيطاليا منذ بداية العام، وهو عدد أكبر بكثير من 5300 مهاجر وصلوا خلال نفس الفترة عام 2022 و4300 عام 2021.