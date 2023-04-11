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تايوان

تايوان ترصد تسع سفن حربية صينية و26 طائرة في محيطها (وزارة الدفاع)

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سفن حربية في محيط جزيرة تايوان
سفن حربية في محيط جزيرة تايوان   -  Copyright  AFP
بقلم:  يورونيوز  مع أ ف ب

قالت وزارة الدفاع التايوانية إنها رصدت تسع سفن حربية و26 طائرة صينية في محيط الجزيرة الثلاثاء غداة إعلان بكين نهاية مناوراتها العسكرية الواسعة.

وأضافت وزارة الدفاع أن الصين حشدت "طائرات عسكرية هذا الصباح (الثلاثاء) وعبرت خط الوسط من الشمال والوسط والجنوب" مشيرة إلى أن السفن رُصدت قرابة الساعة 11,00 بالتوقيت المحلي (الساعة الثالثة ت غ).

وكانت الصين باشرت السبت مناورات عسكرية حول تايوان لثلاثة أيام أجرت خلالها محاكاة لغارات على أهداف محددة ولضرب طوق حول الجزيرة.

وأتت هذه المناورات ردا على لقاء جرى الأسبوع الماضي بين رئيسة تايوان تساي إنغ-وين ورئيس مجلس النواب الأميركي الجمهوري كيفن ماكارثي في كاليفورنيا.

وقال الجيش الصيني الاثنين إنه "أنجز بنجاح" المهام المحددة في إطار هذه المناورات التي سميت "السيف المشترك".

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