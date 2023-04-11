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إسرائيل

الشرطة الإسرائيلية: فقدان شخصين جراء أمطار غزيرة جنوب البلاد

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شرطي إسرائيلي يقف بجانب شاحنة اجتاحتها المياه بالقرب من نهر تسين بالقرب من البحر الميت، إسرائيل، الجمعة 27 أبريل 2018.
شرطي إسرائيلي يقف بجانب شاحنة اجتاحتها المياه بالقرب من نهر تسين بالقرب من البحر الميت، إسرائيل، الجمعة 27 أبريل 2018.   -  Copyright  Tsafrir Abayov/AP.
بقلم:  يورونيوز

أكدت الشرطة الإسرائيلية في بيان فقدان شخصين جراء أمطار غزيرة هطلت جنوب البلاد وتسببت بفيضانات.

وقالت أجهزة الطوارئ إنها كثفت عملياتها لإنقاذ أشخاص حاصرتهم الفيضانات خلال تمضيتهم عطلة بمناسبة عيدي الفصح اليهودي والمسيحي.

وتسبب هطول أمطار غزيرة وهبوب رياح عاتية في فيضان أنهر قرب طريقين سريعين رئيسيين يربطان شمال البلاد بجنوبها، يوم الإثنين. كما أدت الفيضانات إلى إغلاق طرق عدة قرب منتجع إيلات على البحر الأحمر، فيما طُلب من السكان الابتعاد عن المناطق التي غمرتها المياه.

وفقد شخصان قرب الطريق السريع في صحراء النقب فيما عثر على سيدة كانت اعتبرت في عداد المفقودين سابقا.

وأكدت الشرطة أنها نجحت في إنقاذ 60 شخصا حتى الآن بينهم من "جرفت السيول مركباتهم".

المصادر الإضافية • أ ف ب

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