شاهد: الجالية المغربية في واشنطن تحرص على البقاء وفية لتقاليد رمضان

بقلم: يورنيوز

تم تنظيم حفل إفطار جماعي، أمس الإثنين، في واشنطن في الولايات المتحدة الأمريكية، من قبل أفراد من الجالية المغربية لبناء روابط اتصال بين الجالية الإسلامية في العاصمة الأمريكية.

بعد تناول وجبة الإفطار، اجتمع أفراد من الجالية المغربية إلى جانب الجالية العربية والإسلامية لأداء صلاة التراويح.

يسعى القائمون على هذه المبادرة إلى إحياء تقاليد وثقافة المغرب خصوصا بين الأطفال والشباب.

وسيتم إنشاء مركز سيسمى المركز الإسلامي المغربي، في واشنطن خلال الأشهر القادمة وهو المشروع الذي تم تمويله من خلال التبرعات، بحسب وصف القائمين عليه.

ويذكر أن من عادات المسلمين بالولايات المتحدة ودول المهجر خلال شهر رمضان إقامة موائد إفطار جماعية تتبعها صلاة التراويح، مما يعد مناسبة مهمة لتحقيق التقارب الاجتماعي بين أفراد المجتمع الإسلامي.

يحاول المسلمون من خلال هذه التجمعات التغلب على غياب الأجواء الرمضانية في بلد يمثلون فيه أقلية.