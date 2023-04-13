إدارة بايدن تقدم دعوى أمام المحكمة العليا للطعن في قيود منع حبوب الإجهاض

بقلم: يورونيوز

سيتقرر مستقبل حبوب الإجهاض في الولايات المتحدة أمام المحكمة العليا، بعد إعلان إدارة الرئيس بايدن عزمها التوجه إلى هذه المحكمة، للطعن في القيود التي تحول دون الحصول على تلك الحبوب. والأسبوع الماضي، ألغى قاض عيّنه الرئيس السابق دونالد ترامب ومعروف بآرائه المحافظة ترخيص تسويق هذه الحبوب.

سيظل استخدام حبوب الإجهاض مسموحا في الولايات المتحدة بعد صدور حكم عن محكمة استئناف فدرالية، قررت مع ذلك فرض شروط قاسية للحصول عليها.

ثلاث زيارات للطبيب، والسماح باستخدامها خلال الأسابيع السبعة الأولى من الحمل حصرا، ومنع إرسالها بالبريد ... وضعت لجنة من ثلاثة قضاة مقرها في الجنوب المحافظ شروطا صارمة مساء الأربعاء لتوزيع هذه الحبوب.

ورغم الإجماع العلمي، اعتبر القاضي أنّ هذه الحبوب تشكل خطرا على صحة المرأة، وعلّق ترخيص هذه الحبوب على كافة الأراضي الأميركية. وكان القاضي أعطى مهلة أسبوع واحد قبل البدء بتطبيق قراره لمنح الحكومة الفدرالية وقتًا للاستئناف.

وكانت إدارة الرئيس الديموقراطي جو بايدن طلبت من محكمة الاستئناف في نيو أورلينز التدخل، لعرقلة الحكم "الاستثنائي وغير المسبوق" الذي اصدره القاضي ماثيو كاكسماريك "بانتظار درس الملف في الأساس".

وفي طعنها ذكرت الحكومة بأنّ أكثر من خمسة ملايين امرأة استخدمن حبوب الإجهاض مع قرص آخر، منذ ترخيصها من قبل إدارة الغذاء والدواء في العام 2000. وشددت على أن الآثار الجانبية الخطيرة نادرة جدا عندما يتم استخدامها بالشكل الصحيح.